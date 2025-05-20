Сват Трампа став послом США у Франції

Американський Сенат проголосував за затвердження кандидатури Чарльза Кушнера на посаду посла США у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Чарльз Кушнер є свекром доньки Дональда Трампа Іванки і відповідно сватом президента США.

Його кандидатура була затверджена голосами 51 сенатора, 45 проголосували проти.

Сенатор-демократ Корі Букер проголосував разом із республіканцями за затвердження Кушнера. Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі проголосувала разом із демократами проти його затвердження.

Кушнер – забудовник, син якого, Джаред Кушнер, одружений з Іванкою Трамп.

У 2020 році під час свого першого президентського терміну Трамп помилував свого свата, який у 2005 році був засуджений за федеральними обвинуваченнями.

У 2005 році Кушнер визнав себе винним за 16 пунктами обвинувачення в ухиленні від сплати податків, одним пунктом обвинувачення в помсті федеральному свідку і ще одним пунктом обвинувачення у брехні Федеральній виборчій комісії.

Нещодавно стало відомо, що у Сербії затримали колишнього посадовця за підозрою у підробці документів, що спростило фірмі Джареда Кушнера, зятя президента США, будівництво розкішного готелю та житлового комплексу в Белграді.