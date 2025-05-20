Сват Трампа стал послом США во Франции

Американский Сенат проголосовал за утверждение кандидатуры Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Чарльз Кушнер является свекром дочери Дональда Трампа Иванки и соответственно сватом президента США.

Его кандидатура была утверждена голосами 51 сенатора, 45 проголосовали против.

Сенатор-демократ Кори Букер проголосовал вместе с республиканцами за утверждение Кушнера. Сенатор-республиканка Лиза Мурковски проголосовала вместе с демократами против его утверждения.

Кушнер – застройщик, сын которого, Джаред Кушнер, женат на Иванке Трамп.

В 2020 году во время своего первого президентского срока Трамп помиловал своего свата, который в 2005 году был осужден по федеральным обвинениям.

В 2005 году Кушнер признал себя виновным по 16 пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов, одному пункту обвинения в мести федеральному свидетелю и еще одному пункту обвинения во лжи Федеральной избирательной комиссии.

Недавно стало известно, что в Сербии задержали бывшего чиновника по подозрению в подделке документов, что упростило фирме Джареда Кушнера, зятя президента США, строительство роскошного отеля и жилого комплекса в Белграде.