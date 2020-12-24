Трамп помилував ексглаву передвиборчого штабу Манафорта і свого свата

Президент США Дональд Трамп помилувавши колишнього главу свого передвиборчого штабу Пола Манафорта і ексрадника Роджера Стоуна, які були фігурантами справи про втручання Росії в американські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп також помилував Чарльза Кушнера, забудовника та батька свого зятя Джареда Кушнера. Трамп, користуючись правом, наданим Конституцією тільки президенту, видав дві групи помилувань за два дні.

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Оголошення було зроблено відразу після того, як Трамп прибув в Палм-Біч, штат Флорида, на святковий сезон, разом з Джаредом Кушнером.

Всього Трамп в середу помилував 26 осіб і частково або повністю пом'якшив вироки ще трьом людям. Помилування скасовує покарання, але залишає обвинувальний вирок в силі.

Манафорт відбуває покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 7 років за звинуваченнями, пов'язаними з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера.

Він був визнаний винним в податковому шахрайстві і змові та був засуджений федеральним суддею в березні 2019 року.

Манафорт повинен був вийти з в'язниці 4 листопада 2024 року. Звинувачення стосувалися його роботи, пов'язаної з Україною в період з 2006 по 2015 рік.

Стоуна засудили близько року тому до 40 місяців в'язниці за неправдиві свідчення у "російській праві". Пізніше Трамп пом'якшив його вирок і звільнив від ув'язнення.

Сват президента США Чарльз Кушнер був звинувачений в ухилянні від сплати податків.