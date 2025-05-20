Україна зацікавлена у створенні зони вільної торгівлі зі США

Україна запропонувала Сполученим Штатам укласти угоду про вільну торгівлю.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це торговий представник України Тарас Качка заявив під час виступу на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

Качка відзначив, що Україна пропонує США домовитися про вільну торгівлю.

"Така пропозиція дійсно існує – вона викладена у листі президента Володимира Зеленського до Дональда Трампа", – розповів він.

Тарас Качка впевнений, що такий торговий режим є цікавим для України.

"Нас це цікавить, попри те, що США не є нашим найбільшим торговим партнером. Але нам потрібні угоди з усіма країнами G7. У нас є угоди із ЄС, Британією та Канадою, залишилося підписати такі угоди зі США та Японією", – розповів він.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.