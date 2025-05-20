Украина заинтересована в создании зоны свободной торговли с США

Украина предложила Соединенным Штатам заключить соглашение о свободной торговле.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом торговый представитель Украины Тарас Качка заявил во время выступления на конференции "Торговые войны: искусство защиты".

Качка отметил, что Украина предлагает США договориться о свободной торговле.

"Такое предложение действительно существует – оно изложено в письме президента Владимира Зеленского к Дональду Трампу", – рассказал он.

Тарас Качка уверен, что такой торговый режим интересен для Украины.

"Нас это интересует, несмотря на то, что США не являются нашим крупнейшим торговым партнером. Но нам нужны соглашения со всеми странами G7. У нас есть соглашения с ЕС, Великобританией и Канадой, осталось подписать такие соглашения с США и Японией", – рассказал он.

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.