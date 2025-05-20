Bloomberg: Rheinmetall ведет переговоры о военном производстве в Латвии

Правительство Латвии ведет переговоры с немецким оборонным концерном Rheinmetall о производстве оборонного оборудования внутри страны.

Об этом стало известно агентству Bloomberg из источников, сообщает "Европейская правда".

Переговоры в Риге находятся на предварительном этапе, и их успех не гарантирован, сообщили источники.

Представитель Rheinmetall подтвердил факт переговоров, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на то, что они находятся на ранней стадии.

Если сделка состоится, она может быть похожа на сотрудничество Rheinmetall с Литвой, где компания в настоящее время строит завод по производству боеприпасов.

Еще один собеседник агентства также рассказал, что Латвия провела переговоры с итальянским производителем авиакосмической и оборонной техники Leonardo. Итальянская компания отказалась от комментариев.

Пресс-секретарь латвийского премьера Эвики Силини заявила, что "работа ведется на правительственном уровне со многими потенциальными инвесторами, в частности с компаниями из сферы безопасности".

"Мы сможем предоставить более подробную информацию, когда будут достигнуты взаимные договоренности", – сказала она.

Сообщалось также, что американская компания Lockheed Martin и Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании, по которому они планируют производить ракеты и боеприпасы в Европе.