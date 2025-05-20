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У Таллінні змінили закон про прибирання снігу: тепер це обов'язок не власників будинків

Новини — Вівторок, 20 травня 2025, 12:42 — Марія Ємець

Мерія столиці Естонії затвердила зміни до закону, що регулює прибирання тротуарів міста взимку – тепер за розчищення тротуарів уздовж будинків будуть відповідати комунальники, а не власники. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міська влада Таллінна затвердила зміни до організації прибирання на тротуарах у зимовий час. З 1 жовтня 2025 року за прибирання снігу, ожеледі, використання засобів від ожеледі тощо на тротуарах уздовж будинків будуть відповідати комунальні служби міста, а не власники. 

Втім, зміни не торкнуться власників нерухомості, де тротуар розташований у межах ділянки у їхній власності. 

Раніше мерія Таллінна анонсувала посилення правил функціонування прокатів мопедів

На початку року мерія також оголосила плани боротися з надмірним шумом у місті

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