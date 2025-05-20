У Таллінні змінили закон про прибирання снігу: тепер це обов'язок не власників будинків

Мерія столиці Естонії затвердила зміни до закону, що регулює прибирання тротуарів міста взимку – тепер за розчищення тротуарів уздовж будинків будуть відповідати комунальники, а не власники.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міська влада Таллінна затвердила зміни до організації прибирання на тротуарах у зимовий час. З 1 жовтня 2025 року за прибирання снігу, ожеледі, використання засобів від ожеледі тощо на тротуарах уздовж будинків будуть відповідати комунальні служби міста, а не власники.

Втім, зміни не торкнуться власників нерухомості, де тротуар розташований у межах ділянки у їхній власності.

Раніше мерія Таллінна анонсувала посилення правил функціонування прокатів мопедів.

На початку року мерія також оголосила плани боротися з надмірним шумом у місті.