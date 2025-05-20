В Таллинне изменили закон об уборке снега: теперь это обязанность не владельцев домов

Мэрия столицы Эстонии утвердила изменения в закон, регулирующий уборку тротуаров города зимой – теперь за расчистку тротуаров вдоль домов будут отвечать коммунальщики, а не владельцы.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Городские власти Таллинна утвердили изменения в организации уборки на тротуарах в зимнее время. С 1 октября 2025 года за уборку снега, гололеда, использование средств от гололеда и т.д. на тротуарах вдоль домов будут отвечать коммунальные службы города, а не владельцы.

Изменения не коснутся владельцев недвижимости, где тротуар расположен в пределах участка в их собственности.

Ранее мэрия Таллинна анонсировала усиление правил функционирования прокатов мопедов.

В начале года мэрия также объявила о планах бороться с чрезмерным шумом в городе.