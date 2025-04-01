Таллінн посилить правила для прокатних мопедів, що з'явились на вулицях міста

Міська влада Таллінна, столиці Естонії, анонсувала посилення правил щодо функціонування прокатів мопедів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У мерії Таллінна напрацювали план, що передбачає обмеження на дозволені місця паркування прокатних мопедів, а також обмеження максимальної дозволеної швидкості.

Мер Євгеній Оссіновський заявив, що днями місто проведе зустріч із представниками прокатних компаній та обговорить деталі пропозиції, яку вносить місто.

Зокрема, компанії хочуть зобов’язати змінити налаштування застосунків так, щоб запаркувати транспортний засіб після оренди можна було лише у визначених місцях, а не будь-де.

Також їх хочуть зобов’язати обмежити максимальну швидкість, яку може розвивати мопед, відповідно до визначених зон. У центральній частині столиці це буде 20 км/год замість звичних 25 км/год, а у місцях підвищеного скупчення людей – біля ВНЗ, зупинок громадського транспорту, у парках тощо – 15 км/год.

Безпосередньо в історичному центрі думають над обмеженням навіть до 10 км/год. "Насправді ми хотіли б, щоб міні-мопеди взагалі не використовувались там", – зазначив мер.

Крім того, з компаніями хочуть обговорити забезпечення дотримання інших правил – як контроль віку особи, що орендує транспорт, боротьба з їздою тротуарами тощо.

Прокатні мопеди – новинка для Таллінна, вони з’явились у середині березня.

Як відомо, у багатьох містах Європи продовжують унормовувати використання електросамокатів, які відкрили нові можливості для пересування містами, але й стали проблемою через безвідповідальне паркування та недбале ставлення користувачів до безпеки.

У Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами. Іспанська Барселона вирішила штрафувати на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах. У Кишиневі поліція почала евакуйовувати погано запарковані самокати.

Найрадикальніше вчинили у Парижі, де за результатами міського референдуму зовсім заборонили прокатні самокати.