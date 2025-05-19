ЗМІ: ЄС запропонує G7 знизити стелю цін на російську нафту до $50

ЄС запропонує міністрам фінансів G7 цього тижня знизити поточну цінову межу на російську нафту, що транспортується морем, з 60 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Москви.

Про це заявив у понеділок єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Домбровскіс не назвав рівень, до якого Європейський Союз хотів би знизити цінову межу, але посадовці ЄС, ознайомлені з ходом обговорень, заявили, що Євросоюз запропонує 50 доларів за барель.

На запитання журналістів, чи винесе він пропозицію про зниження обмеження на зустрічі міністрів фінансів G7 в Канаді цього тижня, Домбровскіс відповів: "Так".

"Це питання, яке ми підняли з боку Комісії в контексті 18-го пакета санкцій. Я очікую, що інші партнери G7 також виявлять інтерес до цього питання, і що відбудуться певні дискусії", – сказав він.

До G7 входять США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. У зустрічах міністрів фінансів G7 також беруть участь Європейська комісія та голова міністрів фінансів єврозони.

Цінова межа G7 була узгоджена в грудні 2022 року і забороняє торгівлю російською нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна перевищує 60 доларів за барель, а також забороняє судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною нижче встановленої межі.

Цей захід мав на меті зменшити доходи Росії, щоб вона мала менше коштів для фінансування вторгнення в Україну, і водночас запобігти різкому падінню світових поставок нафти.

Росія обходила цінову межу G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не страхуються західними компаніями, і російська нафта марки Urals більшу частину часу торгувалася вище цінової межі.

Однак на початку квітня ціна впала нижче 60 доларів, оскільки глобальні побоювання щодо економічного зростання після оголошення США про введення глобальних мит також вплинули на ціни на нафту.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що цінову стелю на російську нафту варто знизити до $40 за барель.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, який мають затвердити 20 травня, може включати подальше зниження верхньої межі ціни на нафту.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.