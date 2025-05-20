Глава МИД Литвы призвал ЕС ударить агрессора санкциями туда, где действительно больно

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС уже сейчас начать работу над новым пакетом санкций против РФ, которые будут действительно действенными.

Об этом он заявил после заседания Совета ЕС по делам обороны и по иностранным делам в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Министр заявил, что обман, дезорганизация, отвлечение внимания и затягивание времени является стратегией российского главаря Владимира Путина, чтобы избежать санкций и ответственности.

По его словам, Европа должна наконец разорвать этот заколдованный круг и действенным инструментом для этого является введение новых санкций.

Будрис отметил, что 17-й пакет санкций, принятый 20 мая, является вчерашним днем.

"18-й пакет санкций должен ударить по агрессору там, где ему действительно больно – в энергетику, СПГ, нефть, ядерное топливо, нашей целью должны стать финансовые учреждения, которые долгое время оставались неприкосновенными", – заявил литовский министр, подчеркнув, что работа над новым пакетом должна начаться немедленно.

"Мы должны двигаться с этим вперед, иначе наши слова разойдутся с реальностью и кто поверит нам, если мы пошлем подобный сигнал снова?" – сказал он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщались после принятия 17-го санкционного пакета против России относительно следующего санкционного удара по РФ.

Как писала "ЕвроПравда", 18-й пакет санкций против России, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.