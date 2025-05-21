Міністр оборони Німеччини вважає, що Трамп неправильно оцінив свій вплив на Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що американський президент США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це він сказав у інтерв'ю Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".

На запитання журналіста, чи "Трамп встромив ножа в спину європейцям", Пісторіус зазначив, що так не думає.

"Він не встромив нам ножа в спину. Я думаю, що він просто неправильно оцінив ситуацію в переговорах з Владіміром Путіним або власний вплив як президента США", – зазначив очільник Міноборони Німеччини.

Він вважає, що перша помилка Трампа була зроблена на початку, коли він фактично зняв з переговорного столу питання членства України в НАТО та погодився на територіальні поступки РФ.

"Так не роблять перед початком переговорів, і це, очевидно, жахлива позиція, коли ти намагаєшся продовжити мирні переговори або переговори про припинення вогню", – акцентував Пісторіус.

Відтак на думку глави Міноборони Німеччини, Трамп "неправильно оцінив свою переговорну позицію".

"Але як би там не було, це нам зараз не допомагає. Зараз потрібно чітко дати зрозуміти, що тиск на Росію потрібно знову посилити, не тільки фінансовою та матеріальною підтримкою України, але й, і тут я дуже розраховую на Європейський Союз, а також на Сполучені Штати Америки, санкціями", – підсумував Пісторіус.

А напередодні, коментуючи цю ж розмову, Пісторіус заявив, що вона продемонструвала – Росія не готова йти на жодні поступки.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.