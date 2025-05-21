Министр обороны Германии считает, что Трамп неправильно оценил свое влияние на Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что американский президент США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на главу Кремля Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналиста, "вставил ли Трамп нож в спину европейцам", Писториус отметил, что так не думает.

"Он не вставил нам нож в спину. Я думаю, что он просто неправильно оценил ситуацию в переговорах с Владимиром Путиным или собственное влияние как президента США", – отметил глава Минобороны Германии.

Он считает, что первая ошибка Трампа была сделана в начале, когда он фактически снял с переговорного стола вопрос членства Украины в НАТО и согласился на территориальные уступки РФ.

"Так не поступают перед началом переговоров, и это, очевидно, ужасная позиция, когда ты пытаешься продолжить мирные переговоры или переговоры о прекращении огня", – акцентировал Писториус.

Поэтому, по мнению главы Минобороны Германии, Трамп "неправильно оценил свою переговорную позицию".

"Но как бы там ни было, это нам сейчас не помогает. Сейчас нужно четко дать понять, что давление на Россию нужно снова усилить, не только финансовой и материальной поддержкой Украины, но и, и здесь я очень рассчитываю на Европейский Союз, а также на Соединенные Штаты Америки, санкциями", – подытожил Писториус.

А накануне, комментируя этот же разговор, Писториус заявил, что он продемонстрировал – Россия не готова идти на какие-либо уступки.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп сказал, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным, были "неприятно удивлены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.