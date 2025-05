Дві третини з 2 млн снарядів для України від ЄС вже "знайшли" – Сибіга

Україна отримала підтвердження від європейських партнерів, що вони вже знайшли можливість постачання двох третин із 2 млн артилерійських снарядів, які ЄС ставить за мету надати Україні до кінця 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Сибіга розповів, що європейська ініціатива щодо збільшення кількості поставлених Україні артилерійських боєприпасів до 2 мільйонів цього року успішно просувається.

I was glad to catch up with @KajaKallas to thank her for inviting me to today’s EU foreign affairs council and reception in the margins of the Third EU-African Union ministerial.



We continue to work to increase pressure on Russia. Sanctions are an effective tool for defunding… pic.twitter.com/n0ccdSzWen