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Две трети из 2 млн снарядов для Украины от ЕС уже "найдены" – Сибига

Новости — Среда, 21 мая 2025, 09:45 — Мария Емец

Украина получила подтверждение от европейских партнеров, что они уже нашли возможность поставить две трети из 2 млн артиллерийских снарядов, которые ЕС ставит целью предоставить Украине до конца 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главным дипломатом ЕС Каей Каллас и участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Сибига рассказал, что европейская инициатива по увеличению количества поставленных Украине артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов в этом году успешно продвигается.

"Страны-члены ЕС уже дали обещания по двум третям из 2 млн артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы „закрыть" последнюю треть как можно быстрее. Спасибо Кае за ее важную инициативу", – отметил он.

Также министр напомнил, что речь шла о разблокировании фактического запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Нынешний важный период требует решительных и больших решений и для сдерживания России, и для продвижения Украины на евроинтеграционном пути. Мы согласились о необходимости двигать оба этих процесса", – написал Сибига.

В Еврокомиссии рассказали, что убеждают Венгрию в том, что открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины в ЕС даст Будапешту возможность решить все вопросы относительно положения венгерского меньшинства в Украине.

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал, что в рамках "чешской инициативы" по покупке снарядов для Украины по всему миру уже начали готовить поставки на 2026 год.

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