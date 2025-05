Две трети из 2 млн снарядов для Украины от ЕС уже "найдены" – Сибига

Украина получила подтверждение от европейских партнеров, что они уже нашли возможность поставить две трети из 2 млн артиллерийских снарядов, которые ЕС ставит целью предоставить Украине до конца 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главным дипломатом ЕС Каей Каллас и участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Сибига рассказал, что европейская инициатива по увеличению количества поставленных Украине артиллерийских боеприпасов до 2 миллионов в этом году успешно продвигается.

I was glad to catch up with @KajaKallas to thank her for inviting me to today’s EU foreign affairs council and reception in the margins of the Third EU-African Union ministerial.



We continue to work to increase pressure on Russia. Sanctions are an effective tool for defunding… pic.twitter.com/n0ccdSzWen