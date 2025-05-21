Туск відреагував на слова Келлога щодо розміщення польських сил в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не має жодних планів відправляти польських солдатів в Україну на тлі заяви спецпосланця американського президента Дональда Трампа Кіта Келлого.

Про це він сказав у інтерв’ю TVP Info, пише "Європейська правда".

Туска попросили прокоментувати нещодавні слова спецпосланця американського президента Кіта Келлога щодо того, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни РФ проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.

"Відправити польських солдатів в Україну? Ми цього не зробимо", – заявив польський прем’єр.

Він також наголосив, що на його думку, завдання Польщі – охороняти кордон із Росією та Білоруссю.

"На нашу думку, наше завдання – охороняти кордон з Росією та Білоруссю і організувати центр для передачі зброї та допомоги Україні", – додав Туск.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.

А лідер найбільшої опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив "обман" з боку Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяву спецпосланця Трампа.