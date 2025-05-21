Туск отреагировал на слова Келлога о размещении польских сил в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не планирует отправлять польских солдат в Украину на фоне заявления спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога.

Об этом он сказал в интервью TVP Info, пишет "Европейская правда".

Туска попросили прокомментировать недавние слова спецпосланника американского президента Кита Келлога о том, что в рамках потенциального урегулирования после завершения горячей фазы войны РФ против Украины обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.

"Отправить польских солдат в Украину? Мы этого не сделаем", – заявил польский премьер.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, задача Польши – охранять границу с Россией и Беларусью.

"По нашему мнению, наша задача – охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр для передачи оружия и помощи Украине", – добавил Туск.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также отрицал намерения польской стороны размещать собственные силы в Украине в рамках послевоенного урегулирования с Россией.

А лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Ярослав Качиньский заподозрил "обман" со стороны Туска в вопросе потенциального привлечения польских военных в Украину из-за заявления спецпосланца Трампа.