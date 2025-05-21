Нідерланди мають додатково витратити на рік до 19 млрд євро, щоб досягти цілей НАТО

Нідерланди оцінюють, що для досягнення нового цільового показника, встановленого НАТО, їм доведеться збільшити видатки на оборону на 19 млрд євро на рік.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Брекельманс заявив, що для досягнення цілей НАТО "потрібно щонайменше 16-19 млрд євро на рік" додатково до запланованих у бюджеті на цей рік витрат у розмірі 2% ВВП.

"З урахуванням поточних економічних прогнозів це становить приблизно 3,5% ВВП", – зазначив він.

Розрахунки уряду Нідерландів з'явилися на тлі зусиль союзників по НАТО досягти угоди про збільшення витрат на оборону, щоб задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа про виділення 5% ВВП на військові потреби.

Альянс планує зустрітися на саміті в Гаазі в червні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів Альянсу не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі члени НАТО погодяться з метою витрачати 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту Альянсу, який відбудеться в червні.