Нидерланды должны дополнительно потратить до 19 млрд евро в год, чтобы достичь целей НАТО

Нидерланды оценивают, что для достижения нового целевого показателя, установленного НАТО, им придется увеличить расходы на оборону на 19 млрд евро в год.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Брекельманс заявил, что для достижения целей НАТО "необходимо как минимум 16-19 млрд евро в год" дополнительно к запланированным в бюджете на этот год расходам в размере 2% ВВП.

"С учетом текущих экономических прогнозов это составляет примерно 3,5% ВВП", – отметил он.

Расчеты правительства Нидерландов появились на фоне усилий союзников по НАТО достичь соглашения об увеличении расходов на оборону, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о выделении 5% ВВП на военные нужды. Альянс планирует встретиться на саммите в Гааге в июне.

Напомним, по данным СМИ, НАТО разрабатывает план, чтобы выполнить требования Трампа о 5% ВВП на оборону.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены Альянса не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что все члены НАТО согласятся с целью тратить 5% ВВП на оборону в течение следующего десятилетия до саммита Альянса, который состоится в июне.