Джерела: у ЄС узгодили фонд на 150 млрд євро для інвестицій в оборонпром

У Євросоюзі узгодили текст угоди стосовно запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.

По це кореспондентці "ЄвроПравди" повідомили два дипломати з ключових держав ЄС на умовах анонімності за результатами засідання COREPER вранці 19 травня.

За словами співрозмовників, текст угоди вже узгоджений, а офіційне голосування на рівні постійних представників держав ЄС відбудеться у середу, 21 травня.

Угода передбачає залучення на фінансових ринках до 150 мільярдів євро для того, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко наростити інвестиції в оборонну промисловість у Європі. Кошти надаватимуться за запитом зацікавлених держав-членів на основі національних планів.

Зокрема, країни зможуть інвестувати у боєприпаси та ракети, артилерійські системи, протиповітряну і протиракетну оборону, виробництво індивідуального спорядження та стрілецької зброї, малі безпілотники та системи протидії ворожим БПЛА, РЕБ, морські надводні й підводні спроможності, кіберзахист, захист критичної інфраструктури, кіберзахист, розвиток військової мобільності тощо.

Вартість компонентів, що походять з-за меж ЄС, держав ЄАВТ/ЄЕП або України, не повинна перевищувати 35% від загальної оціночної вартості компонентів кінцевого продукту.

Спільні закупівлі також відкриті для країн-кандидатів на вступ і третіх країн, з якими ЄС має угоди про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Існує також можливість укладення двосторонньої угоди з державами-кандидатами, потенційними кандидатами, а також іншими країнами, що мають оборонне партнерство.

Нагадаємо, раніше у Єврокомісії заявили, що український ОПК зможе брати участь в ініціативі "на рівних правах" із оборонно-промисловим комплексом держав-членів ЄС.

Нещодавно Україна та ЄС створили робочу групу з питань розширення співпраці між європейською та українською оборонними індустріями.

Також Євросоюз пообіцяв передати 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК.