СМИ: громкую кражу румынских артефактов из музея в Нидерландах заказали из Румынии

Похищение румынских драгоценностей из музея в Нидерландах, куда их передали на временную экспозицию, могли заказать злоумышленники из Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает нидерландское RTL Nieuws на основе общения с людьми, знакомыми с ходом расследования, и другими источниками.

Заказ на похищение дакийских артефактов якобы поступил из румынского криминального мира – "клиент" хотел завладеть сокровищами, чтобы иметь рычаг для торговли с целью избежать тюремного заключения другого румына из криминального мира, которому грозила тюрьма.

Лицо, заказавшее кражу, якобы связалось с запрещенным нидерландским байкерским клубом Hardliners, а там нашли готовых выполнить такой заказ. Им якобы обещали по 15 тысяч евро каждому.

Нидерландская полиция рассматривает еще несколько версий, однако все больше склоняется к версии о заказе из Румынии.

По источникам в следствии, там склоняются к тому, что похищенный дакийский шлем не переплавили в золото и до сих пор хранят где-то неподалеку в Нидерландах.

Напомним, в рамках расследования кражи задержали уже семь человек. В прокуратуре говорят, что имеют многочисленные доказательства против подозреваемых.

Ограбление музея в Ассене произошло в утренние часы 25 января. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального исторического музея Румынии для временной экспозиции.

Правительство Нидерландов выступило гарантом займа артефактов, поэтому если их так и не найдут, будет вынуждено выплатить румынской стороне 5,8 миллиона евро.

В самой Румынии наказали увольнением директора музея, который передал артефакты для временной экспозиции в Нидерландах.