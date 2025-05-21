Франція передасть Україні роботизовані системи розмінування для ДСНС

Україна отримає шість сучасних безпілотних систем розмінування ROCUS для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила французька компанія CNIM Systèmes Industriels, пише "Європейська правда".

Французька компанія CNIM Systèmes Industriels передасть Україні шість сучасних безпілотних систем розмінування ROCUS, створених на базі платформи THeMIS естонської компанії Milrem Robotics.

Постачання фінансується урядом Франції, а отримувачем стане Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Фото: CNIM Systèmes Industriels

ROCUS – це роботизований комплекс для очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Така система дозволяє дистанційно виявляти, ідентифікувати та знешкоджувати міни й інші загрози, значно знижуючи ризик для саперів.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну через контракт з CNIM Systèmes Industriels. Платформи THeMIS вже довели свою ефективність у бойових умовах", – заявив генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Веерсі.

Ці шість нових машин доповнять сім систем ROCUS, які вже були передані Україні у 2022 році. Загалом Україна отримає 15 роботизованих платформ.

THeMIS від Milrem Robotics є найпоширенішим безпілотним наземним транспортним засобом у своєму класі, що перебуває на озброєнні в 19 країнах світу.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України Литва зобовʼязалась виділити 30 млн євро на різні формати військової допомоги Києву. Частина коштів буде реалізована через очолювану Литвою коаліцію з розмінування.

Загалом під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі держави-учасниці пообіцяли Україні збільшити військову допомогу на загальну суму 21 млрд євро.