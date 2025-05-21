Два словацькі депутати вирішили з'ясувати стосунки на боксерському ринзі

Словаччина невдовзі може стати свідком першого в історії боксерського поєдинку між політиками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Bratislavak.sk.

Депутат Європарламенту Мілан Мазурек з руху "Республіка" прийняв запрошення словацького депутата Давіда Дея з партії "Прогресивна Словаччина" на боксерський поєдинок.

Дей і Мазурек вже давно обмінюються повідомленнями в соціальних мережах. Депутат "Прогресивної Словаччини" заявив, що йому це набридло, і закликав депутата Європарламенту битися на рингу.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, Дей спочатку назвав депутата Європарламенту від "Республіки" "нацистом" і нагадав йому про участь у нападі на арабську сім'ю в Братиславі. "Ти насамперед нацист, який хотів кидати в людей бруківкою", – сказав Дей.

Мазурек у своїй відповіді не згадував про стать Дея, але назвав його "певною істотою". У відео він неодноразово називав його "воно" або "це". Депутат Європарламенту також заперечив проти ярлика "нацист" і додав власний коментар, висловившись про статуру та зачіску Дея.

Мазурек продовжив свої нападки на Дея в соціальних мережах. "Ця істота з жіночими грудьми, яка називає себе Давід Гей, і я дійсно не хочу визначати його стать, бо з цими ПС-шниками ніколи не знаєш. Вранці він прокидається чоловіком, ввечері – жінкою, а вдень може легко стати вертольотом, літаком або крокодилом", – глузував Мазурек.

Депутат від "Прогресивної Словаччини" одразу ж запропонував боксерський поєдинок. "Мілане Мазурек, якщо ти вже говориш такі сильні слова і хочеш змагатися у фізичній формі, я повністю згоден. Давай не будемо сваритися в соціальних мережах, і тому я кидаю тобі виклик на боксерський поєдинок. Ти, такий здібний хлопець і спортсмен, не можеш боятися якогось ліберала", – написав Дей у Facebook.

Дей заявив, що Мазурек має "хворі екстремістські погляди". "Смішно, що тебе так вразило, що тебе назвали нацистом, що ти відчув необхідність фізично і особисто образити мене. Саме фашисти підносили себе над іншими на основі фізичних переваг", – додав депутат від опозиції.

У своїй першій реакції Мазурек назвав виклик Дея провокацією і вказав на перевагу Дея в вазі і зрості, а також на те, що депутат від "Прогресивної Словаччини" раніше займався професійним боксом. Депутат Європарламенту визнав, що займався боксом лише в школі в якості хобі і був змушений покинути цей вид спорту після серйозної травми шиї. Однак зрештою він прийняв виклик Дея.

"Оскільки ви в "Прогресивній Словаччині" повні невдахи і хочете щось довести, у мене немає проблем. Вибирайте вихідні, у червні. Я приїду до вас у Братиславу, я також знаю спортзал, де ми можемо це влаштувати. Ви також можете без проблем записати бій", – заявив Мазурек.

Варто зазначити, Мілан Мазурек відомий тим, що заперечував Голодомор та хвалив Адольфа Гітлера.

Він є настільки одіозним, що його навіть не захотіли включати до ультраправої групи Європарламенту "Європа суверенних націй".