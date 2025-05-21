Два словацких депутата решили выяснить отношения на боксерском ринге

Словакия вскоре может стать свидетелем первого в истории боксерского поединка между политиками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Bratislavak.sk.

Депутат Европарламента Милан Мазурек из движения "Республика" принял приглашение словацкого депутата Давида Дея из партии "Прогрессивная Словакия" на боксерский поединок.

Дей и Мазурек уже давно обмениваются сообщениями в социальных сетях. Депутат "Прогрессивной Словакии" заявил, что ему это надоело, и призвал депутата Европарламента драться на ринге.

В видео, опубликованном в социальных сетях, Дей сначала назвал депутата Европарламента от "Республики" "нацистом" и напомнил ему об участии в нападении на арабскую семью в Братиславе. "Ты прежде всего нацист, который хотел бросать в людей брусчаткой", – сказал Дэй.

Мазурек в своем ответе не упоминал о поле Дея, но назвал его "определенным существом". В видео он неоднократно называл его "оно" или "это". Депутат Европарламента также возразил против ярлыка "нацист" и добавил собственный комментарий, высказавшись о телосложении и прическе Дэя.

Мазурек продолжил свои нападки на Дея в социальных сетях. "Это существо с женской грудью, которое называет себя Давид Гей, и я действительно не хочу определять его пол, потому что с этими ПС-шниками никогда не знаешь. Утром он просыпается мужчиной, вечером – женщиной, а днем может легко стать вертолетом, самолетом или крокодилом", – насмехался Мазурек.

Депутат от "Прогрессивной Словакии" сразу же предложил боксерский поединок. "Милан Мазурек, если ты уже говоришь такие сильные слова и хочешь соревноваться в физической форме, я полностью согласен. Давай не будем ссориться в социальных сетях, и поэтому я бросаю тебе вызов на боксерский поединок. Ты, такой способный парень и спортсмен, не можешь бояться какого-то либерала", – написал Дэй в Facebook.

Дэй заявил, что Мазурек имеет "больные экстремистские взгляды". "Смешно, что тебя так поразило, что тебя назвали нацистом, что ты почувствовал необходимость физически и лично оскорбить меня. Именно фашисты возвышали себя над другими на основе физических преимуществ", – добавил депутат от оппозиции.

В своей первой реакции Мазурек назвал вызов Дея провокацией и указал на превосходство Дея в весе и росте, а также на то, что депутат от "Прогрессивной Словакии" ранее занимался профессиональным боксом. Депутат Европарламента признал, что занимался боксом лишь в школе в качестве хобби и был вынужден покинуть этот вид спорта после серьезной травмы шеи. Однако в конце концов он принял вызов Дэя.

"Поскольку вы в "Прогрессивной Словакии" полные неудачники и хотите что-то доказать, у меня нет проблем. Выбирайте выходные, в июне. Я приеду к вам в Братиславу, я также знаю спортзал, где мы можем это устроить. Вы также можете без проблем записать бой", – заявил Мазурек.

Стоит отметить, Милан Мазурек известен тем, что отрицал Голодомор и хвалил Адольфа Гитлера.

Он является настолько одиозным, что его даже не захотели включать в ультраправую группу Европарламента "Европа суверенных наций".