В правительстве хотят, чтобы Реестр ущерба до конца года принимал заявления по всем категориям

Украина работает над тем, чтобы Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, мог принимать заявления по всем 45 категориям до конца 2025 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на заседании правительства 21 мая сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что Украина работает над привлечением России к ответственности за военные преступления, в том числе путем выплаты компенсаций за нанесенный ущерб.

Он напомнил о работе Международного реестра ущерба, куда уже поступило более 27,5 тысячи заявлений от граждан Украины.

"Сейчас есть возможность подавать такие заявления по десяти категориям ущерба. В частности, за повреждение или уничтожение недвижимости, за телесные повреждения, смерть родных и близких, пытки, лишение свободы", – перечислил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Киев работает над тем, чтобы до конца года "были открыты все 45 категорий Реестра ущерба".

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра ущерба, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.