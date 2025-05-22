Французские аграрии собрались блокировать дороги вокруг Парижа с понедельника

Несколько объединений французских фермеров анонсировали блокаду дорог вокруг Парижа с понедельника, требуя ослабления регуляторного давления на их отрасль.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Два профсоюза аграриев заявили о планах протестов с требованием смягчения регуляторного давления на отрасль – с понедельника, 26 мая, они планируют блокаду дорог вокруг Парижа.

Аграрии заявили, что разочарованы проектами, предложенными в последнее время профильными комиссиями, и что это противоречит обещаниям, которые им дали во время масштабных протестов в 2024 году.

С целью напомнить о себе они готовят "блокаду основных дорог вокруг столицы на неопределенный срок".

В прошлый понедельник аграрии уже устраивали несколько блокад на севере страны.

Напомним, Греция и Болгария недавно подписали пятилетнее соглашение о водных ресурсах, важное для греческих фермеров.

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