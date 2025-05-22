В Литве предлагают криминализировать подрывную деятельность
Директор Департамента государственной безопасности Литвы (VSD) Ремигиюс Бридикис призвал политиков вернуться к предложению, которое литовская разведка впервые озвучила почти десять лет назад, – криминализировать подрывную деятельность.
Его слова цитирует литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".
Бридикис уверен: Литве "по крайней мере нужно пересмотреть правовую базу".
"Эти новые угрозы, растущая напряженность и цели враждебных государств никуда не исчезают – они становятся сложнее. Основная мысль, которую мы тогда озвучили, была в том, что нужно искать способы криминализировать подрывную деятельность", – акцентировал он.
По словам главы спецслужбы, подрывная деятельность может включать распространение дезинформации, организацию диверсий и помощь враждебному государству в действиях против Литвы.
Идею криминализации подрывной деятельности впервые публично озвучил Дарюс Яунишкис, тогдашний директор VSD, в 2016 году.
В последние годы литовские и другие западные спецслужбы фиксируют рост саботажной активности со стороны России.
Напомним, с 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России, которые предусматривают потерю вида на жительство для тех лиц, которые в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза отправятся в РФ или Беларусь.
Недавно в литовском Сейме предложили внести законопроекты, которые запрещают гражданам России покупать жилье рядом с военными и стратегическими объектами.