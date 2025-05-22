Орбан хизується, що в його антиукраїнському опитуванні вже проголосували понад мільйон людей

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що число тих, хто проголосував в його опитуванні щодо вступу України в ЄС, перевалило за мільйон.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet.

"Щойно отримав звістку, що кількість голосів, відданих у голосуванні щодо прискореного вступу України до ЄС, перевищила 1 мільйон", – оголосив Віктор Орбан.

За його словами, "це фантастичний результат, який, можливо, навіть перевершує очікування".

Прем'єр-міністр продовжує закликати кожного громадянина скористатися можливістю і віддати свій голос, якщо він ще не зробив цього.

"Тиск у Брюсселі посилюється, угорській керівній партії стає все важче захищати інтереси Угорщини, вони все більше намагаються проштовхнути українців до Європейського Союзу", – бідкається Орбан.

Прем'єр-міністр заявив, що уряд хоче захистити засоби до існування угорських сімей, угорських фермерів, а також зниження комунальних платежів, і це вимагає від угорців "висловити свою думку".

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".