Орбан хвастается, что в его антиукраинском опросе уже проголосовали более миллиона человек

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что число проголосовавших в его опросе по вступлению Украины в ЕС перевалило за миллион.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Только что получил известие, что количество голосов, отданных в голосовании по ускоренному вступлению Украины в ЕС, превысило один миллион", – объявил Виктор Орбан.

По его словам, "это фантастический результат, который, возможно, даже превосходит ожидания".

Премьер-министр продолжает призывать каждого гражданина воспользоваться возможностью и отдать свой голос, если он еще не сделал этого.

"Давление в Брюсселе усиливается, венгерской правящей партии становится все труднее защищать интересы Венгрии, они все больше пытаются протолкнуть украинцев в Европейский Союз", – жалуется Орбан.

Премьер-министр заявил, что правительство хочет защитить средства к существованию венгерских семей, венгерских фермеров, а также снижение коммунальных платежей, и это требует от венгров "высказать свое мнение".

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако помешало венгерское вето.

Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".