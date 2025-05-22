У Німеччині арештували підозрюваного у боях на боці хуситів

Чоловіка з Ємену, підозрюваного в участі в бойових діях на боці підтримуваних Іраном повстанців-хуситів, у четвер заарештували в Німеччині.

Про це повідомила німецька Федеральна прокуратура, пише "Європейська правда".

Єменця, імʼя якого вказане як Хусейн Х., затримали в місті Дахау на півдні Німеччини за підозрою у членстві в терористичній організації.

Прокуратура Німеччини вважає, що чоловік приєднався до лав хуситів у жовтні 2022 року і після проходження ідеологічної та військової підготовки чоловік воював на їхньому боці на початку 2023-го.

"Сьогодні (22 травня. – Ред.) обвинувачений був доставлений до слідчого судді Федерального суду, який оголосив йому про арешт і призначив попереднє ув'язнення", – додали в прокуратурі.

Хусити – радикальне політично-військове угруповання, яке фактично контролює значну частину Ємену і підтримується Іраном.

З моменту початку бойових дій у секторі Гази в жовтні 2023 року хусити регулярно обстрілюють ракетами і безпілотниками морський транспорт, що проходить біля Ємену, а також Ізраїль.

Після короткочасного посилення ударів по позиціях хуситів у Ємені президент США Дональд Трамп на початку травня заявив, що американські сили припинять атаки.