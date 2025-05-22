В Германии арестовали подозреваемого в боях на стороне хуситов

Мужчина из Йемена, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, в четверг был арестован в Германии.

Об этом сообщила немецкая Федеральная прокуратура, пишет "Европейская правда".

Йеменца, имя которого указано как Хусейн Х., задержали в городе Дахау на юге Германии по подозрению в членстве в террористической организации.

Прокуратура Германии считает, что мужчина присоединился к рядам хуситов в октябре 2022 года и после прохождения идеологической и военной подготовки воевал на их стороне в начале 2023-го.

"Сегодня (22 мая. – Ред.) обвиняемый был доставлен к следственному судье Федерального суда, который объявил ему об аресте и назначил предварительное заключение", – добавили в прокуратуре.

Хуситы – радикальное политическо-военное формирование, которое фактически контролирует значительную часть Йемена и поддерживается Ираном.

С момента начала боевых действий в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы регулярно обстреливают ракетами и беспилотниками морской транспорт, проходящий у Йемена, а также Израиль.

После кратковременного усиления ударов по позициям хуситов в Йемене президент США Дональд Трамп в начале мая заявил, что американские силы прекратят атаки.