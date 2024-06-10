На Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного ютюбера, який "нічого не знає про політику"

На Кіпрі 24-річний інфлюенсер Фідіас Панайоту, який балотувався як незалежний кандидат, забезпечив собі місце в Європарламенті – одне із шести, на які претендує острівна країна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

На виборах лідирували дві основні партії – правоцентристська "Демократичне об'єднання" (DISY) і комуністична Прогресивна партія трудового народу (AKEL) – за прогнозами, вони отримають від 22,6% до 25,4% кожна.

Панайоту несподівано прийшов третім після традиційних політичних партій, за нього проголосував майже кожен п’ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

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Фідіас Панайоту

Ультраправа партія ELAM, за підсумком виборів, вперше матиме одного представника у Європарламенті.

Панайоту подав свою кандидатуру до Європарламенту у квітні. Тоді він заявив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою, розповідає Politico.

Панайоту має близько 2,6 мільйона підписників на своєму каналі в YouTube, відколи він почав робити публікації в 2019 році.

Він став популярним, коли оголосив про "місію" обійняти Ілона Маска, що йому зрештою вдалося.

Минулого року він викликав суперечки, намагаючись подорожувати Індією та Японією безоплатно, а натомість випрошуючи гроші.

Оголошуючи про свою кандидатуру в січні, блогер зізнався, що не має жодного уявлення про політику чи Європейський Союз, але стверджував, що готовий вчитися.

"Я ніколи в житті не голосував, і одного разу вночі я сказав собі, що якщо я ніколи не буду голосувати і ніколи не буду цікавитися, ті ж самі ботаніки завжди будуть при владі, і я сказав: "Досить!" – пояснював блогер.

Нагадаємо, ультраправим і євроскептичним депутатам, попри прогнози, не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

Вибори до Європарламенту обернулися провалом для партії Емманюеля Макрона і президент Франції розпустив парламент.

Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці політичного новачка Петера Мадяра.



