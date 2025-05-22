Независимый кипрский депутат Европарламента Фидиас Панайоту сталкивается с усилением критики за свои противоречивые высказывания и действия относительно вторжения России в Украину, а его противники обвиняют его в повторении пророссийских тезисов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Значительная часть негативной реакции разворачивается именно в тех социальных сетях, которые помогли ему начать политическую карьеру, где он получил известность как влиятельный человек, а затем стал лидером по количеству голосов среди шести депутатов Европарламента от Кипра.

На одном из видео Панайоту 7 мая в Европейском парламенте заявляет, что "моральный компас Европы сломан", ссылаясь на разрыв дипломатических отношений с Россией и, по его словам, самые широкие санкции в истории.

Его комментарии вызвали острую реакцию немецкого депутата Европарламента Морица Кернера, который вмешался с рядом острых вопросов: "Вы когда-нибудь были в Украине? Вы посещали ее? Вы видели, что там происходит?"

Кернер продолжил: "Учитывая ваше влияние в социальных сетях, особенно среди молодых европейцев, вы обязаны увидеть реальность собственными глазами, а не заниматься "что-то там-то там", как вы это делаете в своей речи. Говорите об украинцах, поймите, что там происходит, а потом приезжайте и поговорите с нами о ситуации".

День спустя кипрский тиктокер, ставший политиком, вместе с несколькими коллегами-депутатами Европарламента прибыл в Москву с визитом, который совпал с российскими празднованиями "Дня Победы", на которые, по его словам, он не ходил. Во время визита депутаты Европарламента встретились с председателем Думы Вячеславом Володиным, а также с другими российскими политиками.

"Я поехал в Россию с пятью другими [депутатами Европарламента], потому что... мы хотим начать определенную дипломатическую инициативу, чтобы положить конец этой войне, и потому что... Европейский Союз этого не делает", – сказал позже Панайоту.

Европейский парламент впоследствии уточнил, что депутаты Европарламента не были в официальном визите, а "поехали туда в личном качестве".

Президент Кипра Никос Христодулидес также вмешался, заявив, что не согласен с визитом депутата Европарламента. "Я не согласен с тем, что сделал Фидиас. Он ошибся, поехав в Москву", – сказал он, подчеркнув, однако, что депутаты Европарламента избираются народом и не выполняют указаний правительства.

После второго видео, интервью с журналистом Каолоном Робертсоном, Панайоту снова подвергся критике за то, что выступил за мирные переговоры, не упомянув о роли России в конфликте.

Вспоминая о тысячах похищенных Россией украинских детей, он сказал, что они "могут захотеть остаться" там, и спросил: "Откуда вы знаете, что некоторые дети не счастливы там?". Ранее в этом месяце Панайоту был одним из трех депутатов Европарламента, которые проголосовали против резолюции Европарламента, призывающей вернуть 20 000 украинских детей. После критики он изменил свое голосование на воздержание.

В интервью он также избежал обвинений в ответственности за смерти, связанные с войной. На вопрос, почему он не посетил Украину, Панайоту признался, что боится туда ехать.

Панайоту начал свою карьеру как влиятельный человек, имея миллионы подписчиков в TikTok, YouTube и X, а затем получил наибольшее количество голосов среди кипрских кандидатов в Европейский парламент на выборах в июне 2025 года.