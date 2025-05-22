ЗМІ: в ЄС обговорюють план упокорення "підарештного" Додіка

Франція і Німеччина підготували пропозицію для подолання політичної кризи в Боснії і Герцеговині, викликаної сепаратистськими заявами та діями президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

У листі, який Париж і Берлін скерували кільком країнам Європейського Союзу і з яким ознайомився Bloomberg, дії Додіка названо найбільшим викликом суверенітету Боснії і Герцеговини з 1990-х років.

Німеччина та Франція закликають запровадити заборону на в'їзд для президента Республіки Сербської та інших її високопосадовців, зазначає агентство.

Пропозиція також передбачає призупинення будь-яких проєктів на користь Республіки Сербської, що фінансуються ЄС або будь-якою державою-членом ЄС, ідеться в матеріалі.

Мета таких заходів – змусити Додіка відмовитись від просування незалежності для сербської частини БіГ.

Окремо Франція та Німеччина визнають, що консенсусу щодо Боснії і Герцеговини на рівні ЄС немає, тому їхні пропозиції можуть бути втілені лише на національному рівні.

У цьому Bloomberg бачить покликання на Угорщину, чий премʼєр-міністр Віктор Орбан підтримує Додіка та регулярно погрожує правом вето для блокування рішень на рівні ЄС.

Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії, після чого встиг поїхати до Росії та повернутись у РС.

Докладніше читайте в матеріалі: Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії.