СМИ: в ЕС обсуждают план усмирения "подарестного" Додика
Франция и Германия подготовили предложение для преодоления политического кризиса в Боснии и Герцеговине, вызванного сепаратистскими заявлениями и действиями президента Республики Сербской Милорада Додика.
Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".
В письме, которое Париж и Берлин направили нескольким странам Европейского Союза и с которым ознакомился Bloomberg, действия Додика названы самым большим вызовом суверенитету Боснии и Герцеговины с 1990-х годов.
Германия и Франция призывают ввести запрет на въезд для президента Республики Сербской и других ее высокопоставленных чиновников, отмечает агентство.
Предложение также предусматривает приостановку любых проектов в пользу Республики Сербской, финансируемых ЕС или любым государством-членом ЕС, говорится в материале.
Цель таких мер – заставить Додика отказаться от продвижения независимости для сербской части БиГ.
Отдельно Франция и Германия признают, что консенсуса по Боснии и Герцеговине на уровне ЕС нет, поэтому их предложения могут быть реализованы только на национальном уровне.
В этом Bloomberg видит отсылку к Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан поддерживает Додика и регулярно угрожает правом вето для блокирования решений на уровне ЕС.
Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был приговорен к году тюремного заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.
Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии, после чего успел уехать в Россию и вернуться в РС.
Подробнее читайте в материале: Додик, которого не жалко: дадут ли главному сепаратисту Балкан убежище в России.