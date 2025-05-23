Прем’єр Нідерландів: Трамп планує відвідати саміт НАТО в Гаазі

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що президент США Дональд Трамп планує відвідати саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня у Гаазі.

Заяву очільника уряду Нідерландів наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Схооф говорив з Трампом телефоном і той запевнив його, що збирається приїхати на саміт в Гаагу.

"Його присутність буде дуже важливою", – сказав прем’єр Нідерландів.

Агентство звернулось за коментарем до Білого дому, але там не відповіли.

Хоча намір Трампа взяти участь у саміті залишався незрозумілим, Схооф заявив, що він і генеральний секретар НАТО Марк Рютте весь час розраховували на його присутність.

Саміт відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Генсек НАТО Марк Рютте розповідав, що в ході зустрічі, зокрема, обговорюватимуть військову підтримку України.

Перед тим ЗМІ повідомляли, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться у Гаазі 24-25 червня 2025 року.

Коментуючи це, Рютте та Схооф заявили, що Нідерланди хотіли б бачити Зеленського на саміті, однак генсек НАТО поки що не готовий оголосити про його запрошення.