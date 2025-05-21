Рютте та Схооф відповіли на питання, чи запросять Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

Нідерланди хотіли б, щоб президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО 24-25 червня в Гаазі, але рішення про запрошення приймається НАТО, і генеральний секретар Альянсу Марк Рюте поки що не готовий його оголосити.

Такою була відповідь Рютте та прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа на запитання журналістів про можливу присутність Зеленського на саміті НАТО під час спільної пресконференції у Брюсселі 21 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Прем’єр Нідерландів та генсек НАТО попросили журналістів "трохи зачекати" відповіді на питання, чи отримає Зеленський запрошення на саміт НАТО в Гаазі.

"Як тільки ми підготуємо програму, ми її оприлюднимо. Тож, будь ласка, зачекайте трохи, але незабаром ми оголосимо точну програму саміту", – так відповів на питання Марк Рютте.

"Що стосується нас, то ми хотіли б вітати президента Зеленського в Гаазі. І ця точка зору добре відома Генеральному секретарю", – заявив від імені Нідерландів Дік Схооф.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп вже казав, що питання щодо участі президента Володимира Зеленського та української делегації в саміті НАТО в Гаазі вирішуватиме генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Ця заява з'явилася на тлі інформації у ЗМІ щодо того, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Також за даними ЗМІ, столиці країн ЄС закликають Брюссель уникати будь-яких конфліктів з американським президентом Дональдом Трампом до саміту НАТО в червні, щоб не зірвати захід.