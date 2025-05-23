Премьер Нидерландов: Трамп планирует посетить саммит НАТО в Гааге

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что президент США Дональд Трамп планирует посетить саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.

Заявление главы правительства Нидерландов приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Схооф говорил с Трампом по телефону и тот заверил его, что собирается приехать на саммит в Гаагу.

"Его присутствие будет очень важным", – сказал премьер Нидерландов.

Агентство обратилось за комментарием в Белый дом, но там не ответили.

Хотя намерение Трампа принять участие в саммите оставалось неясным, Схооф заявил, что он и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте все время рассчитывали на его присутствие.

Саммит состоится 24-25 июня в Гааге. Генсек НАТО Марк Рютте рассказывал, что в его ходе, в частности будут обсуждать военную поддержку Украины.

Перед тем СМИ сообщали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня 2025 года.

Комментируя это, Рютте и Схооф заявили, что Нидерланды хотели бы видеть Зеленского на саммите, однако генсек НАТО пока не готов объявить о его приглашении.