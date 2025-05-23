У Франції міністр запропонував відмовитись від готівки для боротьби з наркоторгівлею

У Франції міністр юстиції Жеральд Дарманен пропонує відмовитись від готівки задля боротьби з торгівлею наркотиками.

Заяву французького міністра наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

На думку Дарманена, готівка, яку важко відстежити, дозволяє існувати злочинним угрупованням і шахраям.

Він заявив, що цей "досить простий захід" ускладнить життя наркоторговцям.

Виступаючи перед сенатською комісією з розслідування фінансових злочинів, Дарманен зазначив, що "значна частина шахрайства, повсякденних злочинів і навіть злочинних мереж пов'язана з готівкою".

"Я неодноразово говорив тим, хто запитував мене, як побороти наркотики в наших районах. Відмова від готівки запобігатиме створенню точок для торгівлі наркотиками", – сказав міністр.

Водночас він визнав, що цей захід "не завадить… існувати наркотикам і їхній доставці".

"Але щойно гроші стають відстежуваними… споживачеві та продавцеві стає складніше повністю піти від контролю", – додав Дарманен.

Такий захід може не здобути великої популярності, оскільки французи залишаються прихильниками готівки. Хоча її використання протягом останніх років зменшується на користь банківських карток, за даними Банку Франції, у 2024 році 43% платежів все ще здійснювалися готівкою.

Для боротьби із шахрайством готівкові платежі у Франції були жорстко регламентовані: так, заборонено розраховуватися готівкою на суму понад 1000 євро, за винятком розрахунків між фізичними особами.

Тим часом Центральний банк Нідерландів порадив громадянам запастись готівкою, якої вистачить щонайменше на три дні в разі надзвичайної ситуації.

Раніше повідомлялось, що кілька країн Європи готуються впровадити офлайн-систему оплати картками, яка буде працювати в разі втрати інтернет-з'єднання – зокрема й внаслідок диверсійних дій.