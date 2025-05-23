Во Франции министр предложил отказаться от наличных денег для борьбы с наркоторговлей

Во Франции министр юстиции Жеральд Дарманен предлагает отказаться от наличных денег для борьбы с торговлей наркотиками.

Заявление французского министра приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

По мнению Дарманена, наличные деньги, которые трудно отследить, позволяют существовать преступным группировкам и мошенникам.

Он заявил, что эта "достаточно простая мера" усложнит жизнь наркоторговцам.

Выступая перед сенатской комиссией по расследованию финансовых преступлений, Дарманен отметил, что "значительная часть мошенничества, повседневных преступлений и даже преступных сетей связана с наличными деньгами".

"Я неоднократно говорил тем, кто спрашивал меня, как побороть наркотики в наших районах. Отказ от наличных денег будет препятствовать созданию точек для торговли наркотиками", – сказал министр.

В то же время он признал, что эта мера "не помешает... существованию наркотиков и их доставке".

"Но как только деньги становятся отслеживаемыми... потребителю и продавцу становится сложнее полностью уйти от контроля", – добавил Дарманен.

Такая мера может не получить большой популярности, поскольку французы остаются сторонниками наличных денег. Хотя их использование в последние годы сокращается в пользу банковских карт, по данным Банка Франции, в 2024 году 43% платежей все еще осуществлялись наличными.

Для борьбы с мошенничеством наличные платежи во Франции были жестко регламентированы: так, запрещено рассчитываться наличными на сумму более 1000 евро, за исключением расчетов между физическими лицами.

Между тем Центральный банк Нидерландов посоветовал гражданам запастись наличными, которых хватит как минимум на три дня в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что несколько стран Европы готовятся внедрить офлайн-систему оплаты картами, которая будет работать в случае потери интернет-соединения – в том числе и в результате диверсионных действий.