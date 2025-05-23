Литва с 1 июня не будет признавать небиометрические паспорта граждан РФ для въезда в страну

Правительство Литвы приняло решение прекратить признание небиометрических паспортов, выданных Россией, в качестве действительных проездных документов для въезда на свою территорию.

Соответствующий совместный приказ министров иностранных дел и внутренних дел был подписан 23 мая, пишет литовский общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Новые правила вступят в силу 1 июня 2025 года, а для иностранцев с видом на жительство в Литве или в другой стране ЕС, ЕЭЗ или Шенгенской зоны – с 1 декабря 2025 года. Таким образом, у граждан будет время на замену старых документов на биометрические.

Исключением станут граждане РФ, которые путешествуют транзитом через Литву по железной дороге между Калининградом и остальной территорией России.

"Мы присоединяемся к другим странам ЕС, которые уже ввели подобные ограничения. Биометрические паспорта сложнее подделать, поэтому наши граждане будут чувствовать себя в большей безопасности", – заявил министр иностранных дел Кастутис Будрис.

Новый порядок гласит, что в исключительных случаях гражданам РФ (представителям демократических сил, оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества) могут разрешить въезд с небиометрическим паспортом, если цель поездки соответствует национальным интересам Литвы.

В то же время такое разрешение само по себе не является гарантией въезда – Государственная пограничная служба будет принимать отдельное решение по каждому запросу гражданина РФ в соответствии с Кодексом Шенгенских границ.

Решение принято с учетом того, что небиометрические загранпаспорта РФ не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации. В них отсутствуют интегрированные в паспорт биометрические данные (отпечатки пальцев, изображение лица), которые обеспечивают надежную идентификацию, и поэтому их легче подделать.

Решение Литвы соответствует праву ЕС и национальному законодательству. Небиометрические паспорта РФ уже не признают такими странами, как Дания, Чехия, Эстония, Франция и Исландия.

Напомним, с 3 мая в Литве вступили в силу дополнительные ограничения для граждан России, которые предусматривают потерю вида на жительство для тех лиц, которые в течение трех месяцев без объективных причин более одного раза отправятся в РФ или Беларусь.

Недавно в литовском Сейме предложили внести законопроекты, которые запрещают гражданам России покупать жилье рядом с военными и стратегическими объектами.