Евродепутат заявил, что поедет в Россию говорить о мире и правах человека

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер анонсировал визит в Москву по приглашению Государственной думы России, во время которого обсудит "мир в Украине".

Эту информацию политик подтвердил Politico, сообщает "Европейская правда".

Картейзер заявил, что во время визита в Москву в начале следующей недели планирует встретиться с российскими депутатами, заместителем министра иностранных дел России и директором департамента двусторонних отношений МИД России.

"На всех этих встречах я буду говорить о мире в Украине. Я также подниму вопрос прав человека в России и, в общих чертах, обсужу текущее тревожное состояние международных отношений", – добавил он.

Политик отметил, что оплачивает поездку из собственных средств, "поскольку Европейский парламент блокирует дипломатические усилия депутатов Европарламента по встрече с представителями России".

Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) – политическая группа Европарламента, в которую входит Картейзер, отмежевалась от его поездки в Москву.

Его коллега по еврогруппе Патрик Яли из польской партии "Право и справедливость" заявил, что в случае поездки Картейзера в Россию подаст предложение о его исключении из рядов ЕКР.

Напомним, что независимый кипрский депутат Европарламента и блогер Фидиас Панайоту также подвергается все большей критике за противоречивые высказывания и действия в отношении вторжения России в Украину.