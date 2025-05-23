Вірменія прийме саміт Європейської політичної спільноти у 2026 році

Восьмий саміт Європейської політичної спільноти – формату співпраці країн у регіоні "ширшої Європи" – відбудеться у 2026 році у Вірменії.

Про це повідомив у пʼятницю вірменський премʼєр Нікол Пашинян, пише "Європейська правда".

Пашинян привітав рішення про проведення восьмого саміту Європейської політичної спільноти, який запланований на весну 2026-го, у Вірменії.

"Для мене велика честь приймати лідерів Європейської політичної спільноти в нашій країні, і я дякую всім лідерам за підтримку цього рішення", – написав премʼєр Вірменії на Facebook.

Формат Європейської політичної спільноти був заснований у 2022 році як майданчик для зустрічей лідерів країн ЄС і за його межами та обговорення спільних викликів.

До такої координації підштовхнуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну і необхідність гуртування європейських держав.

У межах формату євросаміту було запроваджене негласне правило, згідно з яким саміти проводяться почергово у державах, які є членами Євросоюзу, і за його межами.

Останній, шостий саміт Європейської політичної спільноти відбувся у травні 2025 року в Албанії, а наступний запланований на кінець року у Данії.