Армения примет саммит Европейского политического сообщества в 2026 году

Восьмой саммит Европейского политического сообщества – формата сотрудничества стран в регионе "широкой Европы" – состоится в 2026 году в Армении.

Об этом сообщил в пятницу армянский премьер Никол Пашинян, пишет "Европейская правда".

Пашинян приветствовал решение о проведении восьмого саммита Европейского политического сообщества, который запланирован на весну 2026 года, в Армении.

"Для меня большая честь принимать лидеров Европейского политического сообщества в нашей стране, и я благодарю всех лидеров за поддержку этого решения", – написал премьер Армении на Facebook.

Формат Европейского политического сообщества был основан в 2022 году как площадка для встреч лидеров стран ЕС и за его пределами и обсуждения общих вызовов.

К такой координации подтолкнуло полномасштабное вторжение России в Украину и необходимость сплочения европейских государств.

В рамках формата евросаммита было введено негласное правило, согласно которому саммиты проводятся поочередно в странах, являющихся членами Евросоюза, и за его пределами.

Последний, шестой саммит Европейского политического сообщества состоялся в мае 2025 года в Албании, а следующий запланирован на конец года в Дании.