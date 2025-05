У соцмережах обговорюють відео з "ляпасом" Макрону від дружини

Кадри з президентом Франції Емманюелем Макроном і першою леді Бріжит Макрон під час їхнього прибуття до В'єтнаму 25 травня на початку турне по Південно-Східній Азії викликали численні запитання та коментарі в соціальних мережах.

Про це йдеться в публікації BFM-TV, повідомляє "Європейська правда".

Кадри, зняті в неділю ввечері американським агентством Associated Press в аеропорту Ханоя, показують, як відчиняються двері літака президента Франції і з'являється постать Емманюеля Макрона, який ще перебуває всередині.

У цей момент з'являються обидві руки його дружини, хоча її самої не видно. Вона кладе руки на обличчя президента і відштовхує його. Макрон виглядає спантеличеним, але швидко опановує себе, щоб привітатися з людьми зовні.

➡️ A video of First Lady Brigitte Macron placing both hands on President Macron’s face after landing in Vietnam went viral sparking wild online speculation ⤵️



The Elysee first called it fake, then backtracked, calling it "banal couple’s teasing." Macron smiled and waved after… pic.twitter.com/SUCUnShdo4