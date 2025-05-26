У соцмережах обговорюють відео з "ляпасом" Макрону від дружини

Кадри з президентом Франції Емманюелем Макроном і першою леді Бріжит Макрон під час їхнього прибуття до В'єтнаму 25 травня на початку турне по Південно-Східній Азії викликали численні запитання та коментарі в соціальних мережах.

Про це йдеться в публікації BFM-TV, повідомляє "Європейська правда".

Кадри, зняті в неділю ввечері американським агентством Associated Press в аеропорту Ханоя, показують, як відчиняються двері літака президента Франції і з'являється постать Емманюеля Макрона, який ще перебуває всередині.

У цей момент з'являються обидві руки його дружини, хоча її самої не видно. Вона кладе руки на обличчя президента і відштовхує його. Макрон виглядає спантеличеним, але швидко опановує себе, щоб привітатися з людьми зовні.

➡️ A video of First Lady Brigitte Macron placing both hands on President Macron’s face after landing in Vietnam went viral sparking wild online speculation ⤵️



The Elysee first called it fake, then backtracked, calling it "banal couple’s teasing." Macron smiled and waved after… pic.twitter.com/SUCUnShdo4 – Anadolu English (@anadoluagency) May 26, 2025

Кадри швидко поширилися протягом ночі, зокрема на декількох акаунтах, які зазвичай вороже ставляться до Емманюеля Макрона. Єлисейський палац спочатку заперечував справжність кадрів, але потім вони були підтверджені.

За словами близької до президента Франції особи, кадри показують звичайне подружжя, яке "дражниться". "Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслаблялися перед початком подорожі, жартуючи", – пояснило в понеділок джерело з оточення Макрона.

"Це момент близькості. Цього було достатньо, щоб дати поживу для роздумів конспірологам", – додало те саме джерело.

Макрон, який прибув у неділю ввечері до Ханоя, розпочинає тижневу поїздку Південно-Східною Азією, яка триватиме до п'ятниці і включатиме візити до Індонезії та Сінгапуру.

Нагадаємо, у минулому першій леді Франції довелось заперечувати фейк, що вона народилась чоловіком.

Раніше повідомлялось, що президентське подружжя Франції завело собаку з притулку.