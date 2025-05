В соцсетях обсуждают видео с "пощечиной" Макрону от жены

Кадры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон во время их прибытия во Вьетнам 25 мая в начале турне по Юго-Восточной Азии вызвали многочисленные вопросы и комментарии в социальных сетях.

Об этом говорится в публикации BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

Кадры, снятые в воскресенье вечером американским агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, показывают, как открывается дверь самолета президента Франции и появляется фигура Эмманюэля Макрона, который еще находится внутри.

В этот момент появляются обе руки его жены, хотя ее самой не видно. Она кладет руки на лицо президента и отталкивает его. Макрон выглядит озадаченным, но быстро берет себя в руки, чтобы поздороваться с людьми снаружи.

➡️ A video of First Lady Brigitte Macron placing both hands on President Macron’s face after landing in Vietnam went viral sparking wild online speculation ⤵️



The Elysee first called it fake, then backtracked, calling it "banal couple’s teasing." Macron smiled and waved after… pic.twitter.com/SUCUnShdo4