Зеленський після третьої ночі терору РФ: США і Європа мають показати силу

Президент України Володимир Зеленський закликав США та Європу продемонструвати силу щодо Росії, щоб змусити її припинити вогонь.

Про це глава держави написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

У заяві, оприлюдненій у понеділок після масованого російського обстрілу, президент підкреслив: лише сила, а не діалог, здатна зупинити агресора.

"Російська армія застосувала проти наших міст і громад найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни. 355 ударних безпілотників, більшість з яких – "шахеди". Також було 9 крилатих ракет", – повідомив глава держави.

За його словами, удари вразили інфраструктуру та призвели до поранень цивільних у низці регіонів: від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківщини до Одещини. Це вже третя ніч поспіль, коли Росія здійснює комбіновані атаки з використанням безпілотників і ракет, і, на переконання президента, це є наслідком відчуття повної безкарності.

"У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск", – заявив глава держави.

"Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру", – переконаний український президент.

Він закликав міжнародну спільноту не зволікати з відповіддю: збільшити санкційний тиск, посилити блокування фінансових потоків і нафтового експорту РФ. "Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати", – підкреслив Зеленський.

Повітряні сили повідомили, що у ніч на понеділок ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288 ворожих БпЛА.

Президент США Дональд Трамп в неділю, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Трамп також не втратив нагоди покритикувати і президента Зеленського. За його словами, Зеленський не робить Україні жодних послуг "кажучи те, що він каже".

Раніше в неділю Зеленський поскаржився, що "мовчання Америки" та інших країн лише заохочують Путіна до нових атак.