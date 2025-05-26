Зеленский после третьей ночи террора РФ: США и Европа должны показать силу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу продемонстрировать силу в отношении России, чтобы заставить ее прекратить огонь.

Об этом глава государства написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

В заявлении, обнародованном в понедельник после массированного российского обстрела, президент подчеркнул: только сила, а не диалог, способна остановить агрессора.

"Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "шахеды". Также было девять крылатых ракет", – сообщил глава государства.

По его словам, удары поразили инфраструктуру и привели к ранениям гражданских в ряде регионов: от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковщины до Одесской области. Это уже третья ночь подряд, когда Россия осуществляет комбинированные атаки с использованием беспилотников и ракет, и, по мнению президента, это является следствием ощущения полной безнаказанности.

"В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", – заявил глава государства.

"Как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе – силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех наций, которые уважают жизнь, – можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира", – убежден украинский президент.

Он призвал международное сообщество не медлить с ответом: увеличить санкционное давление, усилить блокирование финансовых потоков и нефтяного экспорта РФ. "Россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать", – подчеркнул Зеленский.

Воздушные силы сообщили, что в ночь на понедельник ПВО сбила 9 крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БПЛА.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Трамп также не упустил случая покритиковать и президента Зеленского. По его словам, Зеленский не оказывает Украине никаких услуг "говоря то, что он говорит".

Ранее в воскресенье Зеленский пожаловался, что "молчание Америки" и других стран только поощряют Путина к новым атакам.