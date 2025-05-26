В Косово провалилась 21-я попытка начать работу парламента

В Косово 21-й раз не смогли начать работу нового парламента после досрочных выборов, состоявшихся ещё в феврале.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Euronews.

В воскресенье депутаты вновь провалили попытку продвинуться в процессе формирования законодательного органа. В 13-й раз подряд было отклонено предложение о создании комитета, который должен был бы контролировать тайное голосование по избранию спикера парламента.

Крупнейшая партия Ассамблеи Косово – движение "Самоопределение" действующего главы правительства Альбина Курти – не имеет единоличного большинства, а оппозиционные партии обвиняют ее в узурпации власти.

Они также блокируют назначение спикером Албулены Хаджиу – пока единственной кандидатки на эту должность, выдвинутой движением "Самоопределение".

Косовские депутаты смогли принять только два вопроса повестки дня учредительной сессии парламента, которые фактически подтверждают их мандаты. Процесс остановился на третьем пункте: выборах председателя парламента.

Как победитель выборов, "Самоопределение" имеет исключительное право выдвигать кандидатуру спикера. Партия настаивает, что Хаджиу заслуживает этой должности, и, несмотря на призывы к политическому компромиссу, отвергает возможность выдвижения альтернативного кандидата.

15 мая, после встречи с представителями политических партий, президент Косово Вьоса Османи признала отсутствие консенсуса, но отметила "минимальную готовность" лидеров партий к поиску решения.

Для полного формирования Ассамблеи депутаты должны избрать спикера и пятерых его заместителей. Только после этого можно будет сформировать новое правительство.

Нынешний политический кризис является беспрецедентным для Косово со времен провозглашения им независимости в 2008 году. В Европейском Союзе ранее призвали Приштину преодолеть разногласия.

Подробнее о контексте выборов в Косово – в статье Выборы под угрозой "болезненных компромиссов".