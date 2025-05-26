У Норвегії висунули звинувачення члену екіпажу судна, що ледь не вʼїхало у будинок

Прокуратура у Норвегії висунула звинувачення члену екіпажу вантажного судна в недбалому керуванні після того, як судно сіло на мілину, ледь не врізавшись у будинок місцевого жителя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Член екіпажу, ім'я якого не було оприлюднено, був вахтовим на момент посадки судна на мілину, повідомив у своїй заяві прокурор К'єтіл Бруланд Серенсен.

Повідомляють, що чоловік заснув під час чергування. Він повідомив поліції, що не чув жодної тривоги до того, як судно сіло на мілину.

Поліція розслідуватиме, чи мав обвинувачений достатньо часу для відпочинку перед зміною.

Судно NCL Salten сіло на мілину незадовго до 6 ранку в четвер. Рухаючись зі швидкістю приблизно 30 км/год, воно наїхало на берег і ледь не зачепило місцевий будинок.

фото: NRK

Про розливи палива не повідомлялося, і ніхто з 16 осіб, що перебували на борту, не постраждав.

У понеділок екіпаж продовжував вивантажувати контейнери з корабля, щоб його було легше витягнути з цієї ділянки.

Судноплавна компанія NCL заявила, що співпрацює зі слідчими.

Місцевий житель Йоган Гельберг, на двір якого наїхало судно, розповів норвезькому телеканалу NRK, що проспав все, що відбувалося, і прокинувся лише тоді, коли сусід почав дзвонити у його двері.

Минулого року двоє людей, які почали тонути в автомобілі Tesla в Осло-фйорді, що на південному сході Норвегії, врятувались завдяки плавучій сауні.